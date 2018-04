Цукерберга хочуть допитати в ЄС

Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга збираються допитати у Євросоюзі, вслід за Сенатом США.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на прес-секретаря голови Європарламенту.

"Антоніо Таяні, голова Європарламенту, має намір надіслати лист Цукербергу в понеділок, наполягаючи на тому, що співзасновник Facebook приїхав надати свідчення", - заявив прес-секретар Таяні.

Як зазначає видання, якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів.

"Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС.. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами", - наголосив Таяні.

Наразі у Facebook не відповіли на запит The Washington Post щодо наміру допитати співзасновника соцмережі у ЄС.

У Facebook заявили, що скандал навколо витоку даних зачепив щонайменше 87 мільйонів користувачів соцмережі. Раніше повідомлялося, що витік персональних даних міг зачепити близько 50 млн. осіб.

У березні 2018-го розслідування The New York Times і The Observer of London оприлюднило інформацію про те, що фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Згодом телеканал Channel 4 опублікував ще одну частину розслідування про Cambridge Analytica, де гендиректор Олександр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і саме на даних Cambridge Analytica будувалася вся стратегія.

22 березня Нікса відсторонили від роботи.

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів Cambridge Analytica за звинуваченням у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook з політичною метою.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали для пояснень до британського парламенту та до Європарламенту.

Під час сенатських слухань Цукерберг визнав, що зробив недостатньо у боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори та захистом персональних даних.