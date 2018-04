Постпред РФ при ООН: Главный приоритет - предотвращение войны из-за Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главным приоритетом международного сообщества должно быть предотвращение войны в Сирии "на фоне угроз со стороны Вашингтона".

Об этом сообщает "ТАСС".

По его словам, в сложившейся ситуации нельзя исключать вероятность прямого вооруженного противостояния между РФ и США.

"Немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны", - подчеркнул Небензя.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о войне между РФ и США, он заявил: "К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными.

Они знают, что мы там (в Сирии), и я надеюсь, что будет диалог по соответствующим каналам, чтобы предотвратить любую такую опасность".

При этом Небензя назвал невозможным сценарий, при котором США нанесут удары по целям в Сирии, где находятся российские войска.

"Невозможно себе представить, что США нанесут удары по российскому военному присутствию", - подчеркнул он.

Также постпред РФ при ООН заявил, что Россия и Сирия будут совместно обеспечивать безопасность экспертов Организации по запрещению химических вооружений, которым поручено проверить сообщения об атаке в городе Дума под Дамаском.

"Москва сделает все возможное, чтобы помочь в расследовании инцидента. Сирийские власти сказали, что откроют для них все двери, они готовы принять их и оказать им необходимую помощь. Мы заявили, что совместно обеспечим их безопасность", - отметил Небензя.

"Россия в ближайшее время созовет сессию Совета Безопасности ООН с участием генсекретаря Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и угрозы силовых мер в отношении Дамаска, прозвучавшие со стороны США", - также сообщил он.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Позже Трамп заявил, что что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.