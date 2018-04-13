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Постпред РФ при ООН: Головний пріоритет - запобігання війни через Сирію

П'ятниця, 13 квітня 2018, 00:20

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що головним пріоритетом міжнародної спільноти має бути запобігання війни в Сирії "на тлі загроз з боку Вашингтона".

Про це повідомляє "ТАСС".

За його словами, у ситуації, що склалася,  не можна виключати ймовірність прямого збройного протистояння між РФ та США.

"Негайний пріоритет - це відвести небезпеку виникнення війни", - підкреслив Небензя.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи йде мова про війну між РФ та США, він заявив: "На жаль, ми не можемо нічого виключати, тому що ми бачили повідомлення з Вашингтона, вони були дуже войовничими.

Вони знають, що ми там (в Сирії), і я сподіваюся, що буде діалог за відповідними каналами, щоб запобігти будь-якої таку небезпеку".

При цьому Небензя назвав неможливим сценарій, при якому США нанесуть удари по цілям в Сирії, де розташовані російські війська.

"Неможливо собі уявити, що США нанесуть удари по російських військах", - підкреслив він.

Також постпред РФ при ООН заявив, що Росія і Сирія будуть спільно забезпечувати безпеку експертів Організації з заборони хімічних озброєнь, яким доручено перевірити повідомлення про атаку в місті Дума під Дамаськом

"Москва зробить все можливе, щоб допомогти в розслідуванні  інциденту. Сирійська влада сказала, що відкриє для них всі двері, вони готові прийняти їх і надати їм необхідну допомогу. Ми заявили, що спільно забезпечимо їх безпеку", - зазначив Небензя.

"Росія найближчим часом скличе сесію Ради Безпеки ООН за участю генсекретаря Антоніу Гутерріша, щоб обговорити ситуацію в Сирії та загрози силових заходів щодо Дамаска, які прозвучали з боку США", - також повідомив він.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети(в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Пізніше Трамп заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.   

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєнняхлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Теми: РосіяСирія
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