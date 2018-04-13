Савченко уже проходит полиграф: допрашивать будут 5-6 часов
Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко уже начался.
Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.
"Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата", - сказал он.
По словам адвоката, Савченко будет проходить полиграф в течение 5-6 часов.
Ранее сестра арестованной Вера Савченко сообщила УП, что допрос пройдет в пятницу в изоляторе временного содержания СБУ.
"По крайней мере, так мне сказал следователь", - сказала Вера.
Она добавила, что Надежда чувствует себя уверенно, потому что "она сама настаивала на этом полиграфе".
11 апреля Соловей сообщил УП, что Савченко, ее защитa и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе. Он не назвал ее, но отмечал, что допрос пройдет до конца недели.
По словам адвоката, предварительно допрос должен был проходить в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, где 5 апреля Савченко разговаривала с психологом в рамках психофизиологической экспертизы.
Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.
Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.
Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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