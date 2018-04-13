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Савченко уже проходить поліграф: допитуватимуть 5-6 годин

П'ятниця, 13 квітня 2018, 10:30
Савченко уже проходить поліграф: допитуватимуть 5-6 годин

Допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади нардеп Надії Савченко уже розпочався.  

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Савченко Олег Соловей.

"Ми вже були у Надії, ми вже вийшли. Процедура допиту вже розпочата", - сказав він.

За словами адвоката, Савченко проходитиме поліграф упродовж 5-6 годин.

Раніше сестра арештованої Віра Савченко повідомила УП, що допит пройде у п'ятницю в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

"Принаймні, так мені сказав слідчий", - сказала Віра.

Вона додала, що Надія почувається впевнено, бо "вона сама наполягала на цьому поліграфі".

11 квітня Соловей повідомив УП, що Савченко, її захист і слідчі погодили попередньо дату допиту на поліграфі. Він не назвав її, але відзначав, що допит пройде до кінця тижня.

За словами адвоката, попередньо допит мав проходити в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, де 5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надія
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