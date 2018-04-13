У Савченко говорят, что допрос на полиграфе приостановили из-за сердца

Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а это негативно сказывается на ее здоровье.

Об этом в эфире 112.Украина сообщила сестра Савченко Вера.

По ее словам, провести допрос корректно в связи с состоянием здоровья Савченко, которая голодает с 23 марта, невозможно.

Сестра объяснила, что у Савченко постоянная тахикардия и есть температура.

"Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно. То, что объяснили адвокатам специалисты, что невозможно провести (допрос – ред.) корректно. Потому что когда человек заболел, или когда человек голодает, то организм работает не так, как обычно, и не дает результата", - сказала Савченко.

Пока неизвестно, сколько вопросов задали Савченко, и как в целом прошел этот допрос.

Ранее адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что по состоянию на 10:30 допрос уже начался. Закончилась эта процедура около 15:00. В то же время, неизвестно, сколько из этих 5 часов длился непосредственно допрос.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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