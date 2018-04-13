Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Савченко говорят, что допрос на полиграфе приостановили из-за сердца

Пятница, 13 апреля 2018, 15:20

Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а это негативно сказывается на ее здоровье.

Об этом в эфире 112.Украина сообщила сестра Савченко Вера.

По ее словам, провести допрос корректно в связи с состоянием здоровья Савченко, которая голодает с 23 марта, невозможно.

Сестра объяснила, что у Савченко постоянная тахикардия и есть температура.

"Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно. То, что объяснили адвокатам специалисты, что невозможно провести (допрос – ред.) корректно. Потому что когда человек заболел, или когда человек голодает, то организм работает не так, как обычно, и не дает результата", - сказала Савченко.

Пока неизвестно, сколько вопросов задали Савченко, и как в целом прошел этот допрос.

Ранее адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что по состоянию на 10:30 допрос уже начался. Закончилась эта процедура около 15:00. В то же время, неизвестно, сколько из этих 5 часов длился непосредственно допрос.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко Надеждадопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: