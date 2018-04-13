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У Савченко кажуть, що допит на поліграфі призупинили через серце

П'ятниця, 13 квітня 2018, 15:20

Допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади Надії Савченко призупинений через те, що арештована голодує, а це негативно позначається на її здоров'ї.

Про це в ефірі 112.Україна повідомила сестра Савченко Віра.

За її словами, провести допит коректно через стан здоров'я Савченко, яка голодує з 23 березня, неможливо.

Сестра пояснила, що у Савченко постійна тахікардія і є температура.

"Некоректні абсолютно покази, бо організм не може в такому стані проходити. Зараз усі взяли паузу. Поліграфологи виконали свою роботу і сказали, що це неможливо. Те, що пояснили адвокатам спеціалісти, що неможливо провести (допит – ред.) коректно. Бо коли людина захворіла, або коли людина голодує, то організм працює не так зазвичай і це не дає результату", - сказала Савченко.

Наразі невідомо, скільки питань поставили Савченко та як загалом пройшов цей допит.

Раніше адвокат Савченко Олег Соловей повідомив, що станом на 10:30 допит уже розпочався. Закінчилася ця процедура близько 15:00. Водночас, невідомо, скільки з цих 5 годин тривав безпосередній допит.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіядопит
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