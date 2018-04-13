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Савченко согласилась поесть ради полиграфа

Пятница, 13 апреля 2018, 16:08
Савченко согласилась поесть ради полиграфа

Подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Об этом "Украинской правде" сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - сказал он.

По словам Соловья, Савченко будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач ИВС, 13, 14, 15 апреля, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - сказал адвокат.

Он добавил, что Савченко свое намерение подтвердила соответствующим заявлением. 

 

По словам защитника, допрос на полиграфе 13 апреля длился примерно с 10:30 до 13:30.

Он предположил, что процедуру допроса на детекторе лжи 16 апреля Савченко может проходить с самого начала.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко Надежда
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