Савченко погодилася поїсти заради поліграфа

Підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади Надія Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.

Про це "Українській правді" повідомив її адвокат Олег Соловей.

"Надія Вікторівна погодилася призупинити голодування на 3 дні, щоб стан її здоров'я дозволив пройти поліграф. Я зараз іду за продуктами", - сказав він.

За словами Солов'я, Савченко їстиме ті продукти, які дозволив у її стані вживати лікар ІТТ, 13, 14, 15 квітня, а 16 квітня продовжить участь у допиті на поліграфі.

"Вона три дні вживатиме незначні продукти, які лікар дозволив, для того, щоб показати суспільству, що вона не здійснювала інкримінованих їй злочинів і завершити процедуру поліграфа у понеділок", - сказав адвокат.

Він додав, що Савченко свій намір підтвердила відповідною заявою.

За словами захисника, допит на поліграфі 13 квітня тривав приблизно з 10:30 до 13:30.

Він припустив, що процедуру допиту на детекторі брехні 16 квітня Савченко може проходити з самого початку.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує, а тому провести процедуру коректно неможливо.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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