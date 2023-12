Сирия заявила, что будет защищаться от "нападения" США

В случае каких-либо военных действий против Сирии официальный Дамаск будет защищать свой суверенитет.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Сирии Башар Джафари, сообщает Укринформ.

"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, дающую право на легитимную самооборону", - сказал Джафари.

Он отметил, что Сирия "не позволит никому нарушать свой суверенитет".

"Это не угроза, а предупреждение", - добавил дипломат.

Как сообщалось, 7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы, состоялась масштабная химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Позже Трамп заявил, что что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.