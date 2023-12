Сирія заявила, що захищатиметься від "нападу" США

У випадку будь-яких воєнних дій проти Сирії офіційний Дамаск захищатиме свій суверенітет.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив Постійний представник Сирії Башар Джафарі, повідомляє Укрінформ.

"Якщо США, Великобританія та Франція нападуть на нас, то ми не матимемо іншого виходу, окрім як застосувати статтю 51 Статуту ООН, що дає право на легітимну самооборону", - сказав Джафарі.

Він наголосив, що Сирія "не дозволить нікому порушувати свій суверенітет".

"Це не погроза, а попередження", - додав дипломат.

Як повідомлялось, 7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, відбулась масштабна хімічна атака, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети (в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Пізніше Трамп заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.