Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко

3087 просмотров
Понедельник, 2 апреля 2018, 17:03
Эльдар Сарахман, УП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в понедельник.

"По закону у них (КДКП - ред.) есть 2 месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", - сказал он.

"Насколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют... Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании (в должности - ред.) после окончания всех этих процедур", - добавил Холодницкий.

Как известно, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб. 

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и зааверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Темы: Холодницкий Луценко НАБУ прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Комиссия получила жалобы на Холодницкого 2 апреля 2018, 15:49
Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне 30 марта 2018, 23:29
Главные новости дня – за 60 секунд 30 марта 2018, 21:06
Все новости
Главные новости
В Нацполиции рассказали, сколько Князев платит за "Фортецю"
Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко
Князев поселился в "Фортеці", принадлежащей МВД
Добкин согласился рассказать суду подробности бегства Януковича
Все новости
исследование

6 мифов о детском сне, которые нужно забыть

психология

Плохой сон влияет на наш мозг так же, как алкоголь