На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся

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Понедельник, 2 апреля 2018, 18:57

В Кременце Тернопольский области перевернулся и загорелся молоковоз, водитель которого на повороте не справился с управлением.

Видео аварии с камеры наблюдения разместил 2 апреля в Facebook пользователь Святослав Журовский.

На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и переворачивается. На дорогу разлилось молоко. Далее машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась. Водитель выкатился из кабины.



По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся.

По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель обратился за помощью в больницу. У него ожоги рук и лица.

В полиции отмечают, что причину аварии установит экспертиза.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 УК.

Украинская правда
Темы: полиция
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