На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся
В Кременце Тернопольский области перевернулся и загорелся молоковоз, водитель которого на повороте не справился с управлением.
Видео аварии с камеры наблюдения разместил 2 апреля в Facebook пользователь Святослав Журовский.
На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и переворачивается. На дорогу разлилось молоко. Далее машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась. Водитель выкатился из кабины.
По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся.
По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель обратился за помощью в больницу. У него ожоги рук и лица.
В полиции отмечают, что причину аварии установит экспертиза.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 УК.