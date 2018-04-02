На Тернопольщине перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся

В Кременце Тернопольский области перевернулся и загорелся молоковоз, водитель которого на повороте не справился с управлением.



Видео аварии с камеры наблюдения разместил 2 апреля в Facebook пользователь Святослав Журовский.



На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и переворачивается. На дорогу разлилось молоко. Далее машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась. Водитель выкатился из кабины.





По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся.



По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель обратился за помощью в больницу. У него ожоги рук и лица.



В полиции отмечают, что причину аварии установит экспертиза.



Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 УК.

"Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".