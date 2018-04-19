Двое моряков "Норда", которые сбежали из Украины, уже в Крыму - СМИ

Двое членов экипажа судна "Норд", которым удалось бежать из Украины, прибыли в оккупированный Крыму.

Об этом "ТАСС" сообщил их адвокат Александр Руденко.

"Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни", - сказал он.

Остальные семь членов экипажа находятся в Украине. По утверждениям адвоката, "у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно оставить украинскую территорию".

Как сообщалось, в Госпогранслужбе рассказали, что представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не Украины.

19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России.

Позже пограничники не пустили на рейс из Киева в Минск других 7 членов экипажа "Норда". Они предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, но пограничники изъяли их и составили протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины.

В ночь на 8 апреля команда судна "Норд" уже пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка". Вывезти их за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета, но не смогли.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.