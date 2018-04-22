На Майдане до 20 человек собралось в защиту Савченко

В центре Киева в полдень воскресенья проходит акция в поддержку арестованной нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота в Украине.

Как передает "Интерфакс-Украина", близ стелы Независимости собрались до двух десятков человек, которые держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда есть".

Участники акции призывают прогуливающихся по центру украинской столицы людей выступить в поддержку Савченко, а также подчеркивают ее заслуги перед отечеством. Периодически они скандируют: "Волю Савченко".

В то же время у подножия стелы около десятка людей пожилого возраста с государственным флагом Украины проводят свою акцию под символическим названием "Революция не закончилась".

Участники этой акции, поочередно выступая с ведущих к стеле ступенек, подчеркивают необходимость смены власти в Украине, а также отмечают, что революционные процессы в государстве с завершением Революции Достоинства не закончились.

Обе акции проходят мирно и значительного интереса у прогуливающихся по центральным улицам города людей не вызывают. Каких-либо скоплений правоохранителей в непосредственной близости от проводимых акций также не наблюдается.

Как известно, Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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