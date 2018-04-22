На Майдані до 20 осіб зібралися на захист Савченко

У центрі Києва в полудень неділі проходить акція на підтримку заарештованої нардепа Надії Савченко, підозрюваної в підготовці держперевороту в Україні.

Як передає "Інтерфакс-Україна", біля стели Незалежності зібралися до двох десятків людей, які тримають в руках плакати з написами "Свободу Савченко" і "Надія є".

Учасники акції закликають людей, які прогулюються центром української столиці виступити на підтримку Савченко, а також підкреслюють її заслуги перед вітчизною. Періодично вони скандують: "Волю Савченко".

У той же час біля підніжжя стели близько десятка людей похилого віку з державним прапором України проводять свою акцію під символічною назвою "Революція не скінчилася".

Учасники цієї акції, по черзі виступаючи зі сходинок, що ведуть до стели, наголошують на необхідності зміни влади в Україні, а також відзначають, що революційні процеси в державі з завершенням Революції Переваги не закінчилися.

Обидві акції проходять мирно і значного інтересу в людей, які прогулюються по центральних вулицях міста не викликають. Будь-яких скупчень правоохоронців в безпосередній близькості від проведених акцій також не спостерігається.

Як повідомлялося, Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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