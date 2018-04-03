В Софиевской Борщаговке сгорело 5 автомобилей
Вторник, 3 апреля 2018, 10:05
Около 4 утра на улице Боголюбова в с. Софиевская Борщаговка сгорели пять автомобилей.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.
"Сгорели 5 автомобилей. Две машины огнем уничтожены полностью, три – повреждены", - сказал он.
По словам Жуковича, на месте продолжают работать следственно-оперативная группа, спасатели и криминалисты.
"Причина возгорания устанавливается. Предварительно возгорание возникло в мусорных баках и перекинулось на рядом припаркованные авто. Точная причина будет установлена позже. Следственно-оперативная группа еще работает", - подытожил Жукович.
Ирина Балачук, УП