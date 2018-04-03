В Софиевской Борщаговке сгорело 5 автомобилей

Около 4 утра на улице Боголюбова в с. Софиевская Борщаговка сгорели пять автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"Сгорели 5 автомобилей. Две машины огнем уничтожены полностью, три – повреждены", - сказал он.

По словам Жуковича, на месте продолжают работать следственно-оперативная группа, спасатели и криминалисты.

"Причина возгорания устанавливается. Предварительно возгорание возникло в мусорных баках и перекинулось на рядом припаркованные авто. Точная причина будет установлена ​​позже. Следственно-оперативная группа еще работает", - подытожил Жукович.