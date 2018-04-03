В Софиевской Борщаговке сгорело 5 автомобилей

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Вторник, 3 апреля 2018, 10:05

Около 4 утра на улице Боголюбова в с. Софиевская Борщаговка сгорели пять автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. 

"Сгорели 5 автомобилей. Две машины огнем уничтожены полностью, три – повреждены", - сказал он. 

 
Фото с facebook Киев Автомобильный

По словам Жуковича, на месте продолжают работать следственно-оперативная группа, спасатели и криминалисты. 

 
Фото с facebook Киев Автомобильный

"Причина возгорания устанавливается. Предварительно возгорание возникло в мусорных баках и перекинулось на рядом припаркованные авто. Точная причина будет установлена ​​позже. Следственно-оперативная группа еще работает", - подытожил Жукович. 

 
Фото с facebook Киев Автомобильный

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская область пожар
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