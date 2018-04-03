Холодницкий будет просить отстранить его от должности на время следствия

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет ходатайствовать об отстранении его от должности на время расследования уголовного производства.

Об этом он сказал перед допросом в Генпрокуратуре 3 апреля.

"Насколько мне известно, будет стоять вопрос об отстранении на время расследования производства от должности. Не боюсь, и наоборот сам буду ходатайствовать об этом для сохранения объективности расследования. Чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссии или своих подчиненных прокуроров", - сказал Холодницкий.

Он также добавил, что по состоянию на 3 апреля продолжает выполнять свои обязанности руководителя САП.

"Ставлю подписи, назначаю прокуроров – выполняю свои обязанности полностью", - сказал Холодницкий.

По его словам, он до сих пор не знает, ни что ему инкриминируют, ни о чем говорится в дисциплинарных жалобах к Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

"О жалобах в КДКП знаю из СМИ. Никаких сообщений об открытии производства и о том, в чем суть, – не знаю, неизвестно. Все по слухам, которыми полнится медийное пространство", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что также не знает, почему его вызвали на допрос.

"Хочу выяснить, с какой целью вызывают, потому что формально написано "для отобрания образцов голоса", но моего голоса достаточно и в публичном поле", - сказал Холодницкий.

Как известно, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".