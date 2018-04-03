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Холодницкий будет просить отстранить его от должности на время следствия

Вторник, 3 апреля 2018, 10:41

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет ходатайствовать об отстранении его от должности на время расследования уголовного производства.

Об этом он сказал перед допросом в Генпрокуратуре 3 апреля.

"Насколько мне известно, будет стоять вопрос об отстранении на время расследования производства от должности. Не боюсь, и наоборот сам буду ходатайствовать об этом для сохранения объективности расследования. Чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссии или своих подчиненных прокуроров", - сказал Холодницкий. 

Он также добавил, что по состоянию на 3 апреля продолжает выполнять свои обязанности руководителя САП.

"Ставлю подписи, назначаю прокуроров – выполняю свои обязанности полностью", - сказал Холодницкий.

По его словам, он до сих пор не знает, ни что ему инкриминируют, ни о чем говорится в дисциплинарных жалобах к Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

"О жалобах в КДКП знаю из СМИ. Никаких сообщений об открытии производства и о том, в чем суть, – не знаю, неизвестно. Все по слухам, которыми полнится медийное пространство", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что также не знает, почему его вызвали на допрос.

"Хочу выяснить, с какой целью вызывают, потому что формально написано "для отобрания образцов голоса", но моего голоса достаточно и в публичном поле", - сказал Холодницкий.

Как известно, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб. 

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Ирина Балачук, УП
Темы: ХолодницкийГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратура
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