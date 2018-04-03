Холодницкий о злосчастном аквариуме: Рыбки не виноваты

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что готов извиниться за какие-то свои выражения, если они являются оскорбительными.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

эльдар сарахман

"Там уже мне и антисемитизм приписывают. Ну, посмотрим. Это уже чтобы ушел – припишем все что хочешь", – сетует руководитель САП.

На вопрос, действительно ли допускал он какие антисемитские высказывания, Холодницкий отметил:

"Не знаю. Я не помню. Если я что-то и говорил, то готов публично извиниться. Надо просто послушать, время же прошло. Но если там действительно есть вопросы, которые могут трактоваться двояко, то я не буду доказывать какую-то свою позицию, я просто скажу "извините". Корона не упадет. Ошибки также надо признавать".

Холодницкий отметил, что намерен прослушать записи, сделанные в его кабинете.

"... послушаю обязательно. Ведь к тем жалобам должны быть приложены диски. Уже ведь не пленки, мы в XXI веке живем – сейчас диски. Я хочу посмотреть текст полностью. И не просто слова, а действия, которые были после этих слов сделаны", – сказал он.

Что касается аквариума, на который была установлена аппаратура для прослушивания в кабинете руководителя САП, Холодницкий объясняет, что это государственная собственность с инвентарным номером, а на вопрос, "если бы вы могли вернуться в тот момент, когда впервые зашли в этот кабинет, оставили бы вы этот злосчастный аквариум здесь", отвечает:

"Да. Аквариум хороший, рыбки не виноваты. При чем тут аквариум? Не было бы в нем было бы в часах, в лампочке, в дверях, в телевизоре, в портрете Шевченко, в тризубце, в фикусе, в флаге... Здесь есть где развернуться".

Тот самый аквариум... эльдар сарахман

Подробнее об ответах на упреки и обвинения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника читайте в интервью Назара Холодницкого "Украинской правде".