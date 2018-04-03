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Денисова попросила омбудсмена РФ проверить условия содержания Балуха

Вторник, 3 апреля 2018, 18:39

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Денисова написала письмо российскому омбудсмену из-за информации об избиении конвоем украинского активиста. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказала, что его избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце.

"В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - написала Денисова.

По словам Динзе, администрация СИЗО отказалась предоставить Балуху воду на основании того, что он объявил голодовку.

Российские силовики не прокомментировали сообщение об избиении Балуха.

Как известно, 16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могутполучить информациюо его состоянии здоровья.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеправа человекаРосcияКрым
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