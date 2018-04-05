Ельченко: Агрессия РФ в Украине превратилась в всемирную гибридную войну

Планы Путина о разрушении однополярного мира, озвученные им в 2007 году, переросли в агрессию РФ против Грузии, нападение на Украину и в конечном итоге в гибридную войну мирового масштаба.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая в среду в Принстонском университете, передает "Укринформ".

"Гибридная война, которую ведет РФ против Украины, постепенно превращается в всемирную гибридную войну. Она ведется на всех уровнях, в разных полях битв и с разной интенсивностью", - отметил Ельченко.

Постоянный представитель Украины при ООН напомнил о выступлении Путина во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году, когда президент РФ выразил неприятие однополярности мировой политики и "по сути раскрыл свои агрессивные планы по подрыву цивилизованного мира".

"Масштабная милитаризация российского режима и готовность применять любые инструменты для продвижения своей реваншистской программы, несмотря на людские потери, привели к кровопролитию в Грузии в 2008 году.

В 2014 году, из-за оккупации Крыма и военного наступления на востоке Украины, РФ положила начало "попранию установленных принципов международных отношений на основе Устава ООН", - подчеркнул дипломат.

"Сейчас Москва превращает Крым в огромную военную базу - с сухопутными, воздушными и военно-морскими компонентами, используя ее как платформу для своих военных вмешательств в других местах, в частности, в Сирии.

Но агрессия России против Украины не ограничивается Крымом: она продолжается на востоке Украины. Причем в Москве продолжают отрицать присутствие солдат и офицеров на Донбассе, оправдывая их фактическое наличие тем, что они якобы находятся "в отпуске", - заявил Ельченко.

"Неправомерные действия России, а также непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном режиме", - добавил он.

"Несмотря на постоянные провокации РФ, Украина продолжает прилагать усилия на защиту собственного суверенитета на основе Международного права. Мы твердо верим, что только через закон можно справиться с режимом, который ставит себя вне закона", - заверил дипломат.

Он также отметил, что Украина инициировала рассмотрение дел в отношении действий РФ в Международном уголовном суде, Международном суде ООН и арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по Морскому праву.