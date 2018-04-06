Трамп заявил, что не знает о выплате порнозвезде $ 130 тыс за молчание о сексе с ним

Президент США Дональд Трамп настаивает, что он не платил $ 130 тысяч порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о сексе с ним.

Об этом пишет AFP.

Трамп ответил "нет", когда его спросили, знает ли он об выплате, которую сделал его адвокат Майкл Коэн незадолго до выборов в 2016 году.

Трамп сказал, что не знает, почему Коэн сделал платеж.

"Вам придется спросить Майкла Коэна, Майкл - мой адвокат, вам придется спросить Майкла", - сказал он.

На вопрос, знает ли он, откуда пришли деньги, Трамп ответил журналистам: "Нет, я не знаю".

Актриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, утверждает, что деньги были выплачены, чтобы скрыть их свидание, которое состоялось больше, чем десять лет назад.

Ранее адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что платеж был совершен, но не указал, по какой причине.

При этом недавно он подал в суд на порноактрису, требуя 20 миллионов долларов из-за того, что она нарушила договорённость о неразглашении информации об интимной связи.

Этот иск был немедленно оспорен ее адвокатом Майклом Авентати.

По словам актрисы, соглашение о секретности недействительно, потому что Трамп не подписал его, но его люди заставляют ее молчать.

Как сообщалось, детектор лжи показал, что Сторми Дэниелс в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Дональдом Трампом.

На то время Трамп был уже женат на Мелании, а их сыну Бэррону было несколько месяцев.

Сторми Дэниелс прошла тест на полиграфе еще в 2011 году по просьбе журнала InTouch, который брал у нее интервью. Но его результаты тогда не были обнародованы.