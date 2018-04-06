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Россия может депортировать в Украину боевика "Моторолы"

Пятница, 6 апреля 2018, 12:56
Россия может депортировать в Украину боевика Моторолы

Московский областной суд принял решение о депортации украинца Николая Трегуба, который входил в группировку боевиков в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что причиной стало нарушение миграционного законодательства России.

Будет ли исполнено судебное решение пока неизвестно.

Сообщается, что Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области. Однако в  2014 году он присоединился к сепаратистским группировкам в Славянске, где воевал против украинских военных под руководством "Моторолы".

Позже выехал в Россию.

 

Народный депутат Антон Геращенко, который, по данным "Радио Свобода", был инициатором базы "Миротворец", заявил, что Украина ждет возвращение своих граждан.

"Мы приветствуем такие решения российских судов, ждем скорейшего возвращения как можно большего количества украинских граждан, которые совершили преступления против Украины. Здесь их ждёт справедливый суд", - сказал он.

По его словам, такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций, однако позже апелляционные суды их отменяли.

"На сегодня по Николаю Трегубу решение принято пока только судом первой инстанции. Оно должно быть подтверждено апелляционным, и мы бы хотели, чтобы это было системой", – сказал  Геращенко.

Сообщается, что ныне в Украине на 9 лет заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях осужден брат Трегуба.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаОРДЛОсуд
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