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На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО

Пятница, 6 апреля 2018, 13:33
На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции.

Житель одного из райцентров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций, сообщает СБУ.

"Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – отмечает ведомство.

 
На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО
СБУ
 
 

Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Неделю назад в Одессе СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из зоны АТО.

Темы: оружиеДонбассКиевская областьСБУАТО
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