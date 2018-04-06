Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции.



Житель одного из райцентров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций, сообщает СБУ.



"Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – отмечает ведомство.

На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО СБУ

Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.



Изъятое оружие направлено на экспертизу.



В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.



Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.



Неделю назад в Одессе СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из зоны АТО.