На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО

2810 просмотров
Пятница, 6 апреля 2018, 13:33

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции.

Житель одного из райцентров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций, сообщает СБУ.

"Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – отмечает ведомство.

 
На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО
СБУ
 
 

Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Неделю назад в Одессе СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из зоны АТО.

Темы: оружие Донбасс Киевская область СБУ АТО
powered by lun.ua
По теме
Сенатор США: Кроме "Джавелинов", Украина получит снайперские комплексы 6 апреля 2018, 06:07
В РФ бряцают оружием в ответ на задержание Украиной российского судна 3 апреля 2018, 13:25
У пассажира столичной подземки изъяли патроны к автоматическому оружию 1 апреля 2018, 17:12
Все новости
Главные новости
Прокуратура: Суд не отпускал задержанного капитана судна "Норд"
Украина хочет иметь консулов в российском Ростове-на-Дону
Гройсман рассказал, что мешает достроить КПП на границе с ЕС
Гройсман о турбинах "Siemens" в Крыму: Сделаем все, чтобы они не работали
Все новости
исследование

Почему у некоторых людей постоянно холодные руки

Музыка

Strichka назвали одним из лучших майских фестивалей в мире