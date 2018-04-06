Парубий ожидает к лету принять закон о нацбезопасности

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Пятница, 6 апреля 2018, 18:22

Верховная Рада Украины до конца весны примет во втором чтении и в целом проект закона о национальной безопасности.

Такие ожидания выразил председатель украинского парламента Андрей Парубий в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что этой весной мы примем закон", - сказал он.

Спикер отметил, что принятие закона о нацбезопасности будет важно как для реформирования сектора безопасности, так и для интеграции Украины в НАТО.

Парубий напомнил, что Украина взяла на себя обязательство до 2020 года привести сектор безопасности в соответствие стандартам НАТО.

Он также добавил, что в 2019 году в Украине соберется парламентская ассамблея НАТО.

Как известно, 5 апреля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности.

В частности, документ предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и НАТО.

В проекте закона прописан порядок президентского, парламентского, общественного контроля за органами национальной безопасности

Законопроект также предлагает закрепить, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Темы: Верховная Рада Парубий
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