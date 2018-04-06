Для Балуха важно оставаться в Крыму из-за мамы - адвокат о его обмене

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Пятница, 6 апреля 2018, 21:44

Для арестованного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха очень важно оставаться на полуострове из-за мамы.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказала его адвокат Ольга Динзе.

"Для Балуха очень важно оставаться в Крыму, поскольку там проживает его мама. У нее состояние здоровья нестабильное, ряд хронических заболеваний, за ней нужен постоянный уход. Мама не хочет оставлять Крым, поскольку она там родилась, всю жизнь прожила. Для них это очень сложный этап в жизни. Поэтому я думаю, что вопрос об обмене будет обсуждаться, но я не уверена, что сам Балух будет принимать такое решение и поедет из территории Крыма", - сказала защитник.

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

Состояние здоровья Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается, но он не намерен останавливать протест.

Темы: политзаключенные Крым аннексия Росcия
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