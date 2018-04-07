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В матче 26 тура УПЛ "Динамо" разгромило "Зарю", "Шахтер" победил "Верес"

Суббота, 7 апреля 2018, 16:30

В матче 26-го тура Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 4: 0 разгромило луганскую "Зарю".

Только в первом тайме "Заря" сумела дать бой столичной команде. На 12-й минуте поединка "Динамо" забивает быстрый гол. После подачи стандарта ошиблись защитник и вратарь и Бурда на штанге протолкнул мяч в угол ворот - 1:0.

У гостей также было два хороших момента для того, чтобы забить гол. После удара головой Чечера мяч пролетел рядом со штангой.

Еще в одном из моментов со штрафного пробил Громов и киевскую команду спасают только перекладина ворот. В ответ "Динамо" был удар со стандарта Цыганкова и теперь уже перекладина сыграла за "Зарю".

На 51-й минуте "Динамо" забивает гол из офсайда, который причисляет судью Дердо. Все началось с дальнего удара Гармаша и Лунин отражает мяч, который попал в штангу и отлетел к Вербичу, что пробил под перекладину ворот, но уже находясь в положении вне игры.

Через три минуты "бело-синие" забивают третий гол. Беседин вышел один на один с вратарем и пробил Лунина - 3:0. На 67-й минуте "Заря" получила шанс восстановить интригу, но удар Фаупалы с пенальти парировал Денис Бойко. К 87-й минуте поединка "Динамо" были близко, чтобы увеличить счет, а вот гости доигрывали игру уже без моментов у ворот Бойко.

На 88-й минуте встречи счет стал 4:0, когда на добивание удачно сыграл Цыганков.

Еще в одном матче 26 тура 7 апреля "Шахтер" на выезде со счетом 2:0 одолел "Верес". У "горняков" забитыми мячами отметились Тайсон и Хочолава.

Темы: футбол
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