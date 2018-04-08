РосСМИ: В Крыму столкнулись электричка и автобус - 5 погибших, есть раненые
В Крыму в результате аварии на одном из железнодорожных переездов на севере полуострова с участием электрички и микроавтобуса погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба на месте ЧС.
"Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли", - сообщил источник.
Ранее представитель южного регионального центра МЧС России сообщил, что авария произошла на севере Крыма.
"Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске, - сообщил тогда источник. - Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов, в микроавтобусе есть пострадавшие, возможно, погибшие".
По данным ГУ МЧС РФ по Крыму, сообщение об аварии поступило в группу спасения в 11.45, пишет РИА Крым.
"В Красноперекопском районе на железнодорожном полотне на нерегулируемом переезде произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Армянск - Джанкой с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который следовал по маршруту Севастополь - Армянск. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие в микроавтобусе. По предварительным данным в электропоезде никто не пострадал", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что движение электричек в связи с ДТП не остановлено и будет продолжено сразу после завершения аварийно-спасательных работ. На месте работают пожарно-спасательное подразделение МЧС России по РК, а также следственные органы и медики.