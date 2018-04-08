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РосСМИ: В Крыму столкнулись электричка и автобус - 5 погибших, есть раненые

Воскресенье, 8 апреля 2018, 12:51
РосСМИ: В Крыму столкнулись электричка и автобус - 5 погибших, есть раненые

В Крыму в результате аварии на одном из железнодорожных переездов на севере полуострова с участием электрички и микроавтобуса погибли по меньшей мере пять человек. 

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба на месте ЧС.

"Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли", - сообщил источник. 

Отмечается, что аварию спровоцировал водитель микроавтобуса "Мерседес", выехавший на переезд перед электричкой.

Ранее представитель южного регионального центра МЧС России сообщил, что авария произошла на севере Крыма. 

"Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске, - сообщил тогда источник. - Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов, в микроавтобусе есть пострадавшие, возможно, погибшие".

По данным ГУ МЧС РФ по Крыму, сообщение об аварии поступило в группу спасения в 11.45, пишет РИА Крым

"В Красноперекопском районе на железнодорожном полотне на нерегулируемом переезде произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Армянск - Джанкой с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который следовал по маршруту Севастополь - Армянск. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие в микроавтобусе. По предварительным данным в электропоезде никто не пострадал", - сообщили в МЧС.

Отмечается, что движение электричек в связи с ДТП не остановлено и будет продолжено сразу после завершения аварийно-спасательных работ. На месте работают пожарно-спасательное подразделение МЧС России по РК, а также следственные органы и медики. 

Темы: Крымаварияжертвы
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