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В Киеве мужчина стрелял по окнам дома

Понедельник, 9 апреля 2018, 14:31

В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял из окна по окнам дома напротив.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел в Соломенском районе. Во время происшествия никто не пострадал.

 

В субботу в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

 

Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули.

Установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.

Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Темы: Киевполиция
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