Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США заявили о завершении операции против ИГИЛ в Ираке

Вторник, 1 мая 2018, 02:57

Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "Исламского государства" (ИГИЛ) в Ираке.

Об этом сообщает Reuters.

30 апреля во время официальной церемонии закрыли штаб оперативных войск в Ираке.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться "от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака".

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

В феврале сообщалось, что США начинают выводить свои войска из Ирака после заявления Багдада о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в прошлом году.

Напомним, в декабре 2017 года Ирак заявил об окончании войны с террористической группировкой "Исламское государство" на своей территории.

Темы: СШАИрактерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: