США заявили о завершении операции против ИГИЛ в Ираке

Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "Исламского государства" (ИГИЛ) в Ираке.

Об этом сообщает Reuters.

30 апреля во время официальной церемонии закрыли штаб оперативных войск в Ираке.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться "от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака".

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

В феврале сообщалось, что США начинают выводить свои войска из Ирака после заявления Багдада о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в прошлом году.

Напомним, в декабре 2017 года Ирак заявил об окончании войны с террористической группировкой "Исламское государство" на своей территории.