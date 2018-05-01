США заявили о завершении операции против ИГИЛ в Ираке

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Вторник, 1 мая 2018, 02:57

Командование объединенной коалиции во главе с США объявило о завершении основных боевых операций против "Исламского государства" (ИГИЛ) в Ираке.

Об этом сообщает Reuters.

30 апреля во время официальной церемонии закрыли штаб оперативных войск в Ираке.

Возглавляемая США коалиция заявила, что ее отношения с иракскими вооруженными силами будут развиваться "от поддержки и содействия боевых действий к обучению и развитию самодостаточных возможностей сил безопасности Ирака".

Часть американских военных останется в Ираке для тренировки местной армии.

В феврале сообщалось, что США начинают выводить свои войска из Ирака после заявления Багдада о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в прошлом году.

Напомним, в декабре 2017 года Ирак заявил об окончании войны с террористической группировкой "Исламское государство" на своей территории.

Темы: США Ирак терроризм
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