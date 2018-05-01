Киев: на Трухановом острове из воды выловили боеприпасы и взрывчатку

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Вторник, 1 мая 2018, 09:03

В Киеве на Трухановом острове обнаружен пакет с боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщает полиция Киева, на пакет с опасными предметами наткнулись случайные прохожие, которые с магнитом искали затонувшие вещи.

Правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что он выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1,5 тысячи патронов различного калибра. Все это отправили для проведения экспертизы.

Материалы внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Оперативники работают над установлением владельца изъятых предметов.

Темы: Киев оружие полиция
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