2 тысячи человек митингуют в Киеве по случаю 1 мая

Участники марша к Международному дню труда проводят митинг возле Украинского дома в центре Киева.

Как сообщает Укринформ, около двух тысяч участников собрания держат в руках флаги с символикой Социал-демократической партии, Социалистической партии, Партии зеленых Украины, Киевского городского совета профсоюзов, государственные флаги, а также транспаранты с лозунгами "За достойный труд и лучшую жизнь", "профсоюзы против роста цен и тарифов при "замороженной" зарплате и пенсиях" и другие.

Фото "Укринформ"

На импровизированной сцене выступают участники митинга. Среди произнесенных требований: завершение войны на востоке, реформирование системы безопасности и охраны труда, восстановление санаторно-курортного лечения, совершенствование реформы здравоохранения, уменьшение тарифов и вообще улучшение уровня жизни украинцев.

Обстановка во время митинга спокойная, провокаций не наблюдается.

Агентство сообщает, что когда первомайская колонна шла по Крещатику, дорогу ей в нескольких метрах от майдана Независимости пытался преградить человек с государственным флагом в руках.

Он назвался общественным и политическим деятелем Петром Шевчуком и сказал, что устроил одиночный пикет в знак протеста против проведения этого "шабаша коммунистов".

Впоследствии мужчина отошел на тротуар, где продолжил разговор с полицейскими.