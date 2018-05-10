Генеральная прокуратура направила в Азербайджан запрос на экстрадицию в Украину Магомеда-Амина Саитова, который подозревается в избиении нардепа Мустафы Найема.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Во вторник (8 мая - УП) отправили пакет экстрадиционных документов", - сказала она.

Сарган отметила, что международное законодательство не ограничивает сроки рассмотрения такого запроса, поэтому о дате выдачи Саитова пока говорить рано.

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