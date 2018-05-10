Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина попросила Азербайджан об экстрадиции обидчика Найема

Четверг, 10 мая 2018, 16:40

Генеральная прокуратура направила в Азербайджан запрос на экстрадицию в Украину Магомеда-Амина Саитова, который подозревается в избиении нардепа Мустафы Найема.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Во вторник (8 мая - УП) отправили пакет экстрадиционных документов", - сказала она.

Сарган отметила, что международное законодательство не ограничивает сроки рассмотрения такого запроса, поэтому о дате выдачи Саитова пока говорить рано.

Как сообщалось, 6 мая заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого - Саитова, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Саитов был задержан в Азербайджане.

В тот же день суд в Азербайджане отпустил Саитова под личное обязательство.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемАзербайджанГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Найем
Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины
Доктор Найем и его дети. История одного киоска
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: