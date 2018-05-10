Генеральная прокуратура направила в Азербайджан запрос на экстрадицию в Украину Магомеда-Амина Саитова, который подозревается в избиении нардепа Мустафы Найема.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Во вторник (8 мая - УП) отправили пакет экстрадиционных документов", - сказала она.

Сарган отметила, что международное законодательство не ограничивает сроки рассмотрения такого запроса, поэтому о дате выдачи Саитова пока говорить рано.

Как сообщалось, 6 мая заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого - Саитова, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Саитов был задержан в Азербайджане.

В тот же день суд в Азербайджане отпустил Саитова под личное обязательство.

Евгений Кизилов, УП