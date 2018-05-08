В Баку отпустили подозреваемого в избиении Найема

Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, под личное обязательство.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Суд в Азербайджане избрал для Саитова личное обязательство, поэтому его отпустили", - пояснила Сарган и отметила, что теперь он будет появляться по требованию в правоохранительные органы.

Саитова задержали в Баку, 5 мая ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Сарган объяснила, что украинская сторона готовит материалы для экстрадиции в Украину подозреваемого в избиении нардепа.

На вопрос, как долго будут готовиться соответствующие документы и когда их должны прислать в Баку, пресс-секретарь ответила: "Сегодня-завтра, возможно их подготовили и направили еще вчера".

Сам нардеп в Facebook написал, что в любом случае остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявленные ему обвинения.

Найем также сообщил, что ряд прокуроров Шевченковского района являются близкими друзьями подозреваемого.

"Один родственник их партнера по бизнесу, а второй - уже после того, как получил на руки наше дело, - встречался с родственниками беглеца", - написал нардеп.

6 мая заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении Мустафы Найема, был задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

В свою очередь замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова был направлен в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из нихпо подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного - водителя, который попал на видеозаписи камер, - правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.