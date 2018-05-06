Енин: Экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев

Запрос на выдачу Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафа Найем, будет направлен в Азербайджан на следующей неделе.

Об этом 6 мая в эфире телеканала "112 Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

"Запрос на выдачу правонарушителя будет направлен на следующей неделе. Процесс экстрадиции продлится минимум несколько месяцев. Это вопросы, которые сложно предусмотреть однозначно, поскольку все зависит от конкретной ситуации", - отметил Енин и добавил, что украинская сторона "находится на постоянном контакте с коллегами из Азербайджана".

Енин отметил, что Украина уже обратилась в Азербайджан с просьбой обеспечить взятие под стражу подозреваемого в совершении преступления.

"Вчера (5 мая - ред.) должен был состояться суд, в рамках которого ему быть избрана мера пресечения", - сообщил Енин.

Он также отметил, что есть перечень условий, которые могут помешать любой экстрадиции.

"Это, например, пребывание лица в гражданстве той или иной страны, наличие статуса политического беженца, или ряд мотивов, предусмотренных двусторонними и многосторонними конвенциями", - сообщил заместитель генпрокурора.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении Мустафы Найема, был задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

В свою очередь замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова был направлен в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного - водителя, который попал на видеозаписи камер, - правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.