На Донбассе уничтожен командир бригады боевиков с позывным "Мамай"

На Донбассе ликвидирован командир "интернациональной бригады" боевиков Олег Мамиев с позывным "Мамай".

Об этом сообщили сепаратистские и российские СМИ.

Согласно сообщениям, боевик Олег Мамиев с позывным "Мамай" уничтожен "на боевом посту" в районе авдеевской промзоны вечером 17 мая.

"Только что на Промке погиб командир легендарной "Пятнашки" Олег Мамиев, позывной Мамай. АГС над головой", - написал российский террорист Захар Прилепин на своей странице в facebook.

Журналист Радио Свобода Кристофер Миллер вспомнил, что этот террорист дважды угрожал ему, когда он готовил публикацию о российских боевиках на Донбассе.

Oleg "Mamai" Mamiev, North Ossetian who fought for "Donetsk People's Republic" & twice threatened me (in Donetsk & later Kaluga when reporting this story: https://t.co/4s1E34bfFa) was killed near Avdiivka, east Ukraine, say separatist & Russian state news https://t.co/DB31nmkXHM pic.twitter.com/AJNcFqBhuH