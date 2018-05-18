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На Донбассе уничтожен командир бригады боевиков с позывным "Мамай"

Пятница, 18 мая 2018, 05:51

На Донбассе ликвидирован командир "интернациональной бригады" боевиков Олег Мамиев с позывным "Мамай". 

Об этом сообщили сепаратистские и российские СМИ.

Согласно сообщениям, боевик Олег Мамиев с позывным "Мамай" уничтожен "на боевом посту" в районе авдеевской промзоны вечером 17 мая.

"Только что на Промке погиб командир легендарной "Пятнашки" Олег Мамиев, позывной Мамай. АГС над головой", - написал российский террорист Захар Прилепин на своей странице в facebook.

Журналист Радио Свобода Кристофер Миллер вспомнил, что этот террорист дважды угрожал ему, когда он готовил публикацию о российских боевиках на Донбассе.

Мамиев, как отмечается, участвовал террористической организации "ДНР" с 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРбоевые действия
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