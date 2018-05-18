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Суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили

Пятница, 18 мая 2018, 23:19

Кассационный суд в составе Верховного суда отложил слушание дела в отношении украинского гражданства Михеила Саакашвили на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Верховный Суд истребует оригиналы документов с подписью Михеила Саакашвили для проведения экспертизы и подтверждения факта подделки со стороны ГМС его заявления на получение украинского гражданства, которое стало основанием для лишения его гражданства", - говорится в сообщении.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017 года.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.

28 марта Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Темы: Саакашвилисудгражданство
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