Гройсман: Возможности для повышения минимальной зарплаты нет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности для повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, минимальная заработная плата зависит от развития национальной экономики и должна быть посильной для работодателей.

"Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - сказал Гройсман.

"Я - за то, чтобы минимальная заработная плата росла, я - за то, чтобы отраслевые зарплаты росли. Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет", - добавил он.

По мнению премьера, в этом году средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен даже без повышения минимальной зарплаты.

Ранее в министерстве финансов заявили, что повышение минималки до 4200 гривен обошлось бы бюджету в сумму от 13 до 30 миллиардов гривен.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.