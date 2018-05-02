Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: Возможности для повышения минимальной зарплаты нет

Среда, 2 мая 2018, 14:02
Гройсман: Возможности для повышения минимальной зарплаты нет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности для повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, минимальная заработная плата зависит от развития национальной экономики и должна быть посильной для работодателей.

"Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - сказал Гройсман.

"Я - за то, чтобы минимальная заработная плата росла, я - за то, чтобы отраслевые зарплаты росли. Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет", - добавил он.

По мнению премьера, в этом году средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен даже без повышения минимальной зарплаты.

Ранее в министерстве финансов заявили, что повышение минималки до 4200 гривен обошлось бы бюджету в сумму от 13 до 30 миллиардов гривен.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсманпремьерзарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: