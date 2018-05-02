Порошенко говорит, что идею автокефалии УПЦ поддерживает мир

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Среда, 2 мая 2018, 21:01

Президент Петр Порошенко заявляет, что идея предоставления Украине Томоса об автокефалии Украинской православной церкви имеет поддержку в мире.

Об этом он сказал членам Совета национальной безопасности и обороны, информируя о ходе переговоров со вселенским патриархом Варфоломеем, сообщает пресс-служба президента.

"Вы видите, что эта инициативе нашла очень активную поддержку в мире – наша украинская диаспора, политические деятели, церковные иерархи поддержали эту инициативу", – заявил Порошенко.

Он поблагодарил депутатов, которые поддержали обращение президента к патриарху Варфоломею.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это отнюдь не является вмешательством государства в церковные дела. Подчеркиваю еще раз, что я категорический противник вмешательства государства в церковные дела", – сказал Порошенко.

"Особенно, когда это государство иностранное. Особенно, когда это страна-агрессор. Особенно, когда объявление украинской территории канонической территорией церкви другого государства. Это и есть посягательство на нашу территориальную целостность", – добавил он.

По его мнению, "украинцы завоевали свое право на поместную автокефальную церковь".

"И сегодня мы очень надеемся, что Его Святейшество Вселенский Патриарх приложит усилия и после проведения консультаций, которые сейчас происходят, они будут одобрены Синодом, и этот процесс будет завершен предоставлением Украине Томоса", – сказал Порошенко.

Он призвал украинцев "бороться и молиться", чтобы это скорее произошло.

Темы: церковь религия Порошенко мир СНБО
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