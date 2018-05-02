После начала ООС в "красной зоне" произойдут изменения – Жебривский

После объявления Операции объединенных сил людям, которые не зарегистрированы в населенных пунктах вблизи линии разграничения, придется оформить специальный пропуск для пребывания там.



Об этом руководитель подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Жебривский сообщил послу Японии в Украине Шегеки Суми и главе представительства Международной организации миграции в Украине Томасу Лотару Вайсу.



"Обсудили вопрос окончания АТО и объявления Операции Объединенных Сил. Отметил, что гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, этого даже не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных в так называемой красной зоне – вблизи линии разграничение, некоторые изменения произойдут", – пишет Жебривский.



"Например, въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск", - добавил он.



Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации отметил, что в рамках ООС "будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области".



Жебривский также обсудил с дипломатами проблемные вопросы: реконструкция системы водоснабжения; расширение сети и улучшение условий для обслуживания клиентов в отделениях Пенсионного фонда; восстановление разрушенной психбольницы в Славянске, гуманитарные и экологические проблемы на оккупированных территориях – как то затопление шахт.



Шегеки Суми и Томас Лотар Вайс в среду побывали в Торецке и Бахмуте.



По словам Вайса, "гуманитарные потребности населения не уменьшаются, а только увеличиваются" – потому гуманитарные организации будут оставаться настолько долго, насколько это нужно.



Жебривский же поблагодарил правительство Японии и Международную организацию миграции за ряд реализованных совместно проектов и помощь в деле обустройства КПВВ.

Украинские власти сменили формат борьбы на востоке страны с "антитеррористической операции" на "операцию объединенных сил" 30 апреля, через 4 года после начала боевых действий там.