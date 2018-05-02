"Ливерпуль" приедет в Киев на финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" стал вторым финалистом Лиги Чемипонов в сезоне 2017/2018.

В полуфинальном противостоянии "Ливерпуль" по сумме двух матчей прошел итальянскую "Рому". После победы 5:2 в первом матче англичане в Риме уступили 2:4.

Голами в этой игре отличились Мане, Джеко, Вейналдум, дважды забил Наингголан и автогол на счету Милнера.

В финале турнира "Ливерпуль" будет играть с мадридским "Реалом", который по сумме двух матчей (1:2 и 2:2) победил мюнхенскую "Баварию".

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.

Николай Аврамчук, для УП