"Ливерпуль" приедет в Киев на финал Лиги чемпионов
Среда, 2 мая 2018, 23:42
Английский "Ливерпуль" стал вторым финалистом Лиги Чемипонов в сезоне 2017/2018.
В полуфинальном противостоянии "Ливерпуль" по сумме двух матчей прошел итальянскую "Рому". После победы 5:2 в первом матче англичане в Риме уступили 2:4.
Голами в этой игре отличились Мане, Джеко, Вейналдум, дважды забил Наингголан и автогол на счету Милнера.
В финале турнира "Ливерпуль" будет играть с мадридским "Реалом", который по сумме двух матчей (1:2 и 2:2) победил мюнхенскую "Баварию".
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.
Николай Аврамчук, для УП