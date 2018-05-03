Cambridge Analytica закрывается после скандала вокруг Facebook

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Четверг, 3 мая 2018, 00:30

Скандально известная компания Cambridge Analytica 2 мая объявила о своем банкротстве и закрытии.

Вместе с ней закрывается и фирма SCL Group, по которой Cambridge Analytica является дочерней компанией, Wall Street Journal со ссылкой на основателя SCL Group Найджела Оукса.

Причиной является то, что в результате скандала вокруг утечки данных пользователей соцсети Facebook Cambridge Analytica потеряла многих клиентов и была вынуждена заплатить большие штрафы, передает DW.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта из-за попадания личных данных миллионов пользователей в распоряжение Cambridge Analytica.

4 апреля Facebook признала, что Cambridge Analytica несанкционированно получила личные данные 87 миллионов Facebook-пользователей.

Британская компания Cambridge Analytica специализируется на анализе данных и помогала штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

В 2016 году она собрала данные профилей пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

Темы: соцсети facebook скандал интернет
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