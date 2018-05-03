Cambridge Analytica закрывается после скандала вокруг Facebook

Скандально известная компания Cambridge Analytica 2 мая объявила о своем банкротстве и закрытии.



Вместе с ней закрывается и фирма SCL Group, по которой Cambridge Analytica является дочерней компанией, Wall Street Journal со ссылкой на основателя SCL Group Найджела Оукса.



Причиной является то, что в результате скандала вокруг утечки данных пользователей соцсети Facebook Cambridge Analytica потеряла многих клиентов и была вынуждена заплатить большие штрафы, передает DW.



Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта из-за попадания личных данных миллионов пользователей в распоряжение Cambridge Analytica.



4 апреля Facebook признала, что Cambridge Analytica несанкционированно получила личные данные 87 миллионов Facebook-пользователей.



Британская компания Cambridge Analytica специализируется на анализе данных и помогала штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании.



В 2016 году она собрала данные профилей пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них.