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Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд

Четверг, 3 мая 2018, 16:32
Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что новый Антикоррупционный суд в Украине может начать работу в начале 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters.

Луценко сказал, что ожидает, что закон о создании антикоррупционного суда примут до летнего перерыва парламента.

"(Затем) через шесть или восемь месяцев можно услышать первые случаи", - сказал он.

в издании утверждают, что создание Антикоррупционного суда одно из самых важных условий МВФ для передачи Украине очередного транша.

"Существуют дискуссии о системе тестирования судей, потому что МВФ установил нам слишком высокие требования", - добавил Луценко.

По его словам, еще одним предметом обсуждения с МВФ стал вопрос о концепции рассмотрения дел этим судом, его полномочий.

"Мы должны выбрать общее решение с МВФ в этих двух пунктах", - сказал генпрокурор.

Также в интервью он заявил, что надеется объединить усилия с ФБР в расследовании, касающемся бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Мяч находится на стороне США... (мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о прогрессе в расследованиях в Украине относительно Манафорта.

2 мая издание  The New York Times заявило, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

Также ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

1 марта Рада в первом чтении приняла законопроект об Антикоррупционном суде.

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Темы: Антикоррупционный судЛуценкопрокуратура
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