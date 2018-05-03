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Вера Савченко рассказала о своем допросе и состоянии сестры

Четверг, 3 мая 2018, 17:55

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала, что 3 мая ее допрашивали в СБУ в качестве свидетеля в производстве, открытом еще в 2015 году, когда ее сестра вернулась из русского плена.

Об этом она рассказала в комментарии "Украинской правде".

"Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь Савченко - ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в плену Российской Федерации, это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", - сообщила Вера Савченко.

Она отметила, что в рамках дела 2015 следователи пытаются спекулировать производством 2018 года, ведь ее расспрашивали о знакомстве с Владимиром Рубаном, которого задержали при попытке ввоза оружия.

"Они спрашивали одно и то же, а Рубан..., а вы с ним знакомы..., а Надежда знакома... Да, мы знакомы. Журналисты дали мне его телефон еще в 2014 году", - пояснила сестра Савченко.

Кроме того, Вера сообщила, что ее сестра в СИЗО голодает уже 42 день.

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден то - это проблема", - рассказала Вера.

Савченко также заявила, что лучше бы в СБУ ее спросили о военнослужащих, которые фигурируют в деле.

"Лучше бы спросили о своих безработных военнослужащих, фигурирующих в деле, но не спрашивали. Понимаю, что это провокация, а за провокацию у нас статья. Это им грозит пословица: в следствии главное не выйти на самих себя", - добавила Савченко.

Ранее Проторченко в Facebook сообщила, что 3 мая Веру Савченко допрашивают в СБУ.

22 апреля на Майдане Независимости уже проходила акция в поддержку Савченко, в которой также приняли участие до 20 человек.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Савченко НадеждаСБУдопрос
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