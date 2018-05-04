ООС: Боевики совершили 24 обстрелов и понесли потери

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Пятница, 4 мая 2018, 08:07

За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая 3 раза, боевики применяли оружие против подразделений ВСУ в зоне военной операции в Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ООС

За прошедшие сутки, 3 мая, и ночью текущих суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком, светлодарском и мариупольском направлениях.

Российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка.

В результате ведения активной обороны, подразделения ВСУ нанесли оккупантам потери. По данным разведки, 2 убитых и 3 раненых.

Темы: Донбасс боевые действия Объединенные силы на Донбассе
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