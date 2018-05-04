Порошенко ветировал новый закон о дипслужбе

Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон "О дипломатической службе".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте парламента, 4 мая соответствующий законопроект №7322 президент вернул со своими предложениями.

Как отметил президент в своих предложениях, закон предусматривает определение спецмисий как временных, которые представляют Украину и направляются Украиной в другую страну, а полномочия по определению статуса, задач и функций миссий предлагается предоставить Кабинету министров.

"Осуществление руководства внешнеполитической деятельностью государства возложено на президента Украины (п.3 ч.1 статьи 106 Конституции), а Кабинет министров Украины обеспечивает осуществление внешней политики государства, направляет и координирует деятельность министерств, других органов исполнительной власти (пп.1, 9 статьи 116)", - отметил Порошенко.

По словам главы государства, эти два положения "не позволяют подписать закон и требуют согласования с законодательством".

Также Порошенко заявил, что закон о дипслужбе не может быть подписан, поскольку предусматривает обязательное проведение консультаций в профильном комитете ВР для внесения главой МИД представления президенту о назначении чрезвычайных и полномочных послов Украины, постоянного представителя при международной организации, представителя Украины при международной организации, главы Миссии Украины при международной организации.

По его словам, такая норма не соответствует конституционно определенномым статусу и полномочиям парламентских комитетов.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017, а во втором и в целом – 5 апреля 2018-го.

Закон должен был вступить в силу через 6 месяцев после его опубликования.