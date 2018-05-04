Порошенко ветировал новый закон о дипслужбе

Президент Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон "О дипломатической службе".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект (№7322) 4 мая президент вернул со своими предложениями.

Эти предложения к проекту закона на сайте ВР пока отсутствуют.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017, а во втором и в целом – 5 апреля 2018.

Закон должен был вступить в силу через 6 месяцев после его опубликования.