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Порошенко подписал разрешение ОТГ сел присоединяться к крупным городам

Суббота, 5 мая 2018, 18:00

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин".

Как сообщает пресс-служба президента, документ был принят Верховной Радой 3 апреля.

Закон позволяет добровольное присоединение территориальных общин сел, поселков к территориальным общинам городов республиканского (АР Крым), областного значения, а также определяет порядок такого присоединения.

"Документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что от объединения в одну территориальную общину выигрывает как город-центр, так и села и поселки, которые являются его "спутниками".

Для жителей последних станут доступными более качественные социальные, административные, другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Большие города получают новые территории для развития, в том числе комфортных зеленых жилых районов.

Кроме того, такое объединение станет мощным толчком для развития пригородной инфраструктуры: автодорог, транспорта, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка в Киев.

Украинская правда
Темы: Порошенкодецентрализация
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