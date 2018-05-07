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Франция больше не настаивает на отставке Асада - посол

Понедельник, 7 мая 2018, 06:35

Париж не будет требовать безусловной отставки президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловной отставки Башара Асада речь больше не идет", - подчеркнула Берманн.

"Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предусматривала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции.

Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается", - добавила она.

Посол заявила, что для Парижа сейчас на первое место вышла борьба с терроризмом.

По ее словам, второе место в списке волнующих Францию ​​проблем занимают беженцы.

"Мы бы хотели, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно в боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти", - пояснила она.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Позже представители Пентагона сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Сирийское государственное телевидение заявило, что в районе Хомса несколько ракет были перехвачены, они отклонились от цели и нанесли ранения 3 гражданским лицам.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе удара США, Великобритании и Франции по целям в Сирии было выпущено более 100 ракет, "большинство из которых удалось перехватить".

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

Темы: ФранцияСирия
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