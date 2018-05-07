На Киевщине во время проводов в армию школьник убил товарища

9346 просмотров
Понедельник, 7 мая 2018, 12:46

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний ученик во время проводов парня в армию убил ножом своего 15-летнего товарища.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе.

"Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи. 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу", - говорится в сообщении.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Отмечается, что люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему, но врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

На месте трагедии правоохранители изъяли орудие преступления – раскладной нож.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Парня задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: Киевская область убийство
powered by lun.ua
По теме
"Укртелеком" выключит систему экстренного оповещения на Киевщине 3 мая 2018, 18:08
Старшему Россошанскому продлили арест еще на 2 месяца 27 апреля 2018, 15:00
Дело псевдоактивистив, которые требовали $200 тыс. у застройщика на Киевщине, направили в суд 27 апреля 2018, 01:16
Все новости
Главные новости
Путин в четвертый раз стал президентом РФ
Одной из участниц нападения на ветерана АТО Вербича сообщили о подозрении
В Украине стало больше миллионеров. Самому младшему - 7 лет
"Приватовцы" за год вывели из "Укрнафты" более 2 миллиардов гривен - СМИ
Все новости
рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

исследование

Что будет, если пить только кофе и чай в течение дня