На Киевщине во время проводов в армию школьник убил товарища

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний ученик во время проводов парня в армию убил ножом своего 15-летнего товарища.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе.

"Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи. 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу", - говорится в сообщении.

Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Отмечается, что люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему, но врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.

На месте трагедии правоохранители изъяли орудие преступления – раскладной нож.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Парня задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.