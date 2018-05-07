Супрун прокомментировала предписание НАПК

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Понедельник, 7 мая 2018, 16:40

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что предупреждала Нацагентство по предупреждению коррупции о конфликте интересов у ее подопечного еще в октябре 2017 года.

Об этом она написала в Twitter.

"10.2017 МОН Украины первые сообщаем НАПК о возможном конфликте интересов в одном из заведений. 12.2017 – получаем письмо от НАПК, что нарушений не выявлено. 05.2018 – получаем предписание от НАПК о нарушении требований законодательства и требование провести служебное расследование", - написала Супрун.

О том, будет ли проводить служебное расследование, и возможных других действиях Супрун не сообщила.

Ранее НАПК сообщило, что вынесло предписание и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного.

Украинская правда
Темы: Минздрав НАПК Супрун
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