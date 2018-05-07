Супрун прокомментировала предписание НАПК

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что предупреждала Нацагентство по предупреждению коррупции о конфликте интересов у ее подопечного еще в октябре 2017 года.

Об этом она написала в Twitter.

"10.2017 МОН Украины первые сообщаем НАПК о возможном конфликте интересов в одном из заведений. 12.2017 – получаем письмо от НАПК, что нарушений не выявлено. 05.2018 – получаем предписание от НАПК о нарушении требований законодательства и требование провести служебное расследование", - написала Супрун.

10.2017 - @MoH_Ukraine перші повідомляємо НАЗК про можливий конфлікт інтересів одному з закладів

12.2017 - отримуємо лист від НАЗК, що порушень не виявлено

05.2018 - отримуємо припис від НАЗК про порушення вимог законодавства і вимогу провести службове розслідування

🤦‍♂ pic.twitter.com/nRUBvoDfTO — Уляна Супрун (@usuprun) May 7, 2018

О том, будет ли проводить служебное расследование, и возможных других действиях Супрун не сообщила.

Ранее НАПК сообщило, что вынесло предписание и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного.